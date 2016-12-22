В Киеве вооруженные грабители напали на семейную пару

В Киеве мужчина "разобрался" с тремя вооруженными налетчиками.
В Киеве трое вооруженных грабителей ворвались в частный дом и принялись избивать находившихся там супругов, требуя деньги и ценности. Грабителям помешал сын хозяев дома.
Об этом рассказала спикер Управления полиции охраны в столице Антонина Олейник, пишет Хроника.инфо
со ссылкой на Обозреватель
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Нападение произошло в ночь на среду, 21 декабря, на улице Лобановского. Подойдя к дому, бандиты отжали окно, после чего ворвались в помещение и напали на находившихся там супругов. В это время в комнату зашел сын хозяев. Между мужчиной и преступниками завязалась драка. Невероятно, но разбойники не смогли одолеть своего противника и начали убегать.
Мужчина погнался за одним из злоумышленников, при этом спасающийся бегством бандит был вооружен: в одной руке у него был нож, а в другой пистолет, из которого он периодически стрелял в своего преследователя.
"В надежде скрыться, подозреваемый забежал на территорию АЗС, где попытался спрятаться между витринами с автошинами и смазочными изделиями. Работники станции, увидев преступника, нажали кнопку вызова полиции. Злоумышленника задержал прибывший наряд Управления полиции охраны в Киеве", - рассказала Антонина Олейник.
30-летний задержанный был доставлен в Голосеевское управление полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.