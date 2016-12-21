» Кровавая стрельба под Киевом: пострадал полицейский

На Киевщине мужчина подстрелил полицейского и покончил с собой.
27-летний мужчина, который три дня скрывался от правоохранителей, ранил полицейского и покончил с жизнью.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, передает Хроника.инфо
со ссылкой на 24 канал
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Мужчина скрывался от полиции за незаконное изготовление и хранение взрывных устройств.
По словам полиции, молодой человек проводил химические опыты, в результате чего произошли два мощных взрыва. Соседи вызвали полицейских и указали на поврежденные окна. Парень убежал.
При осмотре его комнаты полицейские обнаружили огромное количество разнообразных химических ингредиентов, из которых он делал пиротехнические и взрывоопасные предметы, а также порох, холодное оружие и учебные гранаты.
Мужчину разыскивали три дня, а при попытке задержания подозреваемый сразу начал стрельбу. Одна из пуль попала в правую ногу полицейскому. С огнестрельным ранением полицейский догонял беглеца, и вдруг парень резко остановился и выстрелил себе в голову.
Полицейского прооперировали. Открыли уголовное производство.