В Киеве “заминировали” супермаркет

Киевские правоохранители разыскивают анонима, который сообщил о минировании супермаркета на улице Щербаковской. Об этом сообщает Нацполиции Киева.
“В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о том, что по улице Щербаковская заминированный супермаркет. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и врачи”, - говорится в сообщении.
После обследовании помещения и прилегающей территории взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.
По данному факту открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
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