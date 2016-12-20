В Киеве “заминировали” супермаркет

Киевские правоохранители разыскивают анонима, который сообщил о минировании супермаркета на улице Щербаковской. Об этом сообщает Нацполиции Киева.“В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о том, что по улице Щербаковская заминированный супермаркет. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и врачи”, - говорится в сообщении.После обследовании помещения и прилегающей территории взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.По данному факту открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.