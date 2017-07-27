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Тренинги для операторов кол-центра от «Pro-Training»

Тренинги для операторов кол-центра от «Pro-Training»Вы работаете в кол-центре и хотите заметно увеличить количество продаж, привлечь в бизнес новых клиентов? Научиться продавать и правильно строить активные продажи помогут эффективные тренинги для операторов кол-центра, которые проводят бизнес-тренеры компании «Pro-Training».

Главная задача специалистов, которые работают в сфере телемаркетинга – заинтересовать потенциального клиента в покупке товара или услуги, помочь оформить заказ. Количество продаж, зачастую, зависит от компетенции оператора, от того, насколько он владеет знаниями и техниками общения с клиентами. Вести переговоры, принимать правильные финансовые решения, научиться планировать продажи можно научиться на тренингах.

Почему стоит посетить тренинги от «Pro-Training»


Наверняка, Вы задумывались о том, что было бы неплохо повысить свою квалификацию и привлечь новых клиентов в бизнес. Специальные программы, разработанные для тренингов, включают не только обучение продажам и обслуживанию клиентов http://pro-training.com.ua/. С их помощью Вы сможете научиться заключать выгодные сделки и находить общий язык с «трудными» клиентами.

Участие в тренинге даст Вам возможность:
  • Работать с возражениями клиента и презентовать финансовые решения.
  • Узнать, какие вопросы лучше задать для выяснения желаний и потребностей потенциальных клиентов.
  • Научиться проводить встречи с клиентами и заключать сделки с клиентами.
  • Получить бесценный опыт и стать увереннее в себе, что только повысит количество активных продаж.
  • Делать холодные звонки и научиться продавать «встречи».
  • Разрабатывать четкие планы по планированию продаж.
  • Изучить концептуальные основы активных продаж.

Как записаться на тренинг?


Планируете посетить интересные и эффективные тренинги-практикумы от экспертов по продажам с многолетним опытом работы?

Сотрудники компании подробно расскажут, как успешно внедрить консалтинговые проекты. Если Вам, к примеру, нужно повысить продажи в отделении Вашего банка, записаться на тренинг можно уже сейчас. Для этого достаточно пройти регистрацию на сайте. С организаторами можно связаться также по телефонам, указанным на странице.

Благодаря высокому качеству услуг от «Pro-Training» и доступным, лояльным ценам, Вы сможете получить полезную информацию о том, как реализовать свои проекты и получить отзывы довольных клиентов.
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