От имени Савченко на “передке” сепаратисты рассылают СМСки

От имени нардепа Савченко на “передке” сепаратисты рассылают СМСки, в которых предлагают не стрелять в них и “брататься”. Намекая на то, что “мы ж один народ”, боевики пытаются агитировать украинских военных.Информацию об этом в своем Twitter опубликовал известный украинский офицер под ником Капитан Прайс.“Тут нормальные смски нам приходят от сепаров. Прям, тематические! И конечно, куда же без Савченко ” – прокомментировал он ситуацию.