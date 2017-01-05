От имени Савченко на “передке” сепаратисты рассылают СМСки

От имени нардепа Савченко на “передке” сепаратисты рассылают СМСки, в которых предлагают не стрелять в них и “брататься”. Намекая на то, что “мы ж один народ”, боевики пытаются агитировать украинских военных.
Информацию об этом в своем Twitter опубликовал известный украинский офицер под ником Капитан Прайс.
“Тут нормальные смски нам приходят от сепаров. Прям, тематические! И конечно, куда же без Савченко ” – прокомментировал он ситуацию.
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