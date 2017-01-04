«Укроборонпром» готовий повністю забезпечити потреби ЗСУ в мінібезпілотниках

Вітчизняні безпілотники комплексу – БпАК-МП-1, від київського підприємстві ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, що входить до складу Державного концерну «Укроборонпром»
, перевірені українським військом та готові до серійного виробництва у кількості понад 100 одиниць на рік.
“Комплекс розроблявся й впроваджувався у виробництво спільно з науковцями Національного Університету «Київський Політехнічний Інститут». За цей рік ми повністю налагодили його виробництво та готові забезпечувати військо понад 100 безпілотників в рік – саме для цього на підприємстві була розгорнута спеціальна виробнича лінія”, – повідомив очільник підприємства-виробника В’ячеслав Проценко.
Комплекс БпАК-МП-1 складається з трьох безпілотників, наземної станції управління та спостереження, антенною системою та заряджаючих пристроїв. У 2016 було виготовлено 11 таких комплексів, тобто 33 безпілотники та супроводжуюча техніка. У разі відповідного замовлення, підприємство здатне розширити випуск до 200 БпЛА в рік і повністю закрити потребу армії в безпілотниках такого класу.
У січні 2016, рівно рік тому, “Укроборонпром” передав військовим першу партію таких безпілотних комплексів. Разом із солдатами цю новітню техніку приймав особисто Секретар РНБО України Олександр Турчинов. Він й повідомив про подальшу експлуатацію безпілотників саме в зоні проведення АТО та зазначив, що серійне виробництво, починаючи від розробки і завершуючи готовим комплексом, крім технологічних переваг, дозволяє значно зекономити бюджетні кошти, бо такий комплекс є втричі дешевшим за імпортні аналоги.
“В умовах, у яких перебуває Україна, низька ціна та, відповідно, економія бюджетних коштів при збереженні якості і військово-технічних характеристик є дуже важливою перевагою, що в майбутньому дозволить успішно конкурувати і на зовнішніх ринках”, – заявив тоді Олександр Турчинов.
Перевагою українського безпілотника є те, що він запускається з руки. Крім того, він впевнено працює за умов технічної протидії, а після завершення бойового завдання опускається на парашуті.
ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова мало системні управлінські проблеми, постійні зриви акціонерних зборів, що саботували його роботу та мали місце спроби рейдерського захвату державного підприємства. За сприяння керівництва Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ» 23 квітня 2015 року загальні збори акціонерів ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова таки відбулися . Результатом їхньої роботи стало рішення про виплату акціонерам-фізичним особам дивідендів у розмірі 495,55 тисяч гривень. До цього люди не отримували дивідендів з 2009 року.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 №716 «Деякі питання управління Державним концерном «УКРОБОРОНПРОМ» корпоративними правами держави», Концерн здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави щодо ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, розмір пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі Товариства, складає 50 % плюс одна акція.
Нагадаємо, 2016 року до ЗСУ також надійшла перша партія бронеавтомобілів «Дозор», також ДК “Укроборонпром” повністю виконав Державне оборонне замовлення .