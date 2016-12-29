У бою біля Крутої Балки загинув український військовий – штаб

У результаті бою в районі населеного пункту Крута Балка, що на Донецькому напрямку, загинув військовослужбовець Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Учора, близько 15.00, відбулося бойове зіткнення між одним з підрозділів сил антитерористичної операції та бойовиками російсько-терористичних військ. Бій тривав близько тридцяти хвилин, завдяки злагодженим діям підрозділів сил АТО, ворог змушений був відступити", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, за минулу добу, 28 грудня, бойовики 50 разів обстріляли позиції українських військових. А в районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення, внаслідок чого сили АТО зазнали втрат.
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