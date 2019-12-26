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У Житомирі патрульні оперативно затримали розбійника

  • 26.12.2019, 12:04,
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Близько 20:20 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про напад на жінку. На місце події прибули ТОРівці патрульної поліції. Як повідомили zamkova.info у відділі комунікації ГУНП в Житомирській області, заявниця, 27-річна житомирянка, розповіла правоохоронцям, що кілька хвилин тому до неї підскочив молодик та, погрожуючи ножем, відібрав сумку, в якій були два мобільних телефони, гроші, документи та ліки.

Жінка змогла детально описати нападника та вказала напрям, у якому той втік. Відтак поліцейські розпочали огляд прилеглої території та майже відразу помітили підозрілого перехожого, схожого на розшукуваного. Чоловік намагався втекти та чинити опір, втім, його швидко затримали.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції. У затриманого вилучили 2 телефони, ключі та ніж. Правоохоронці встановили, що затриманий, 30-річний житель смт Черняхова, раніше вже був засуджений. Його затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Нині триває встановлення всіх обставин події у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 187 (Розбій) КК України.

Як повідомив начальник Житомирського відділу поліції Сергій Крошко, у ході розслідування встановлена причетність молодика і до нападу, учиненого 23 грудня у приміщенні житомирської крамниці. Тоді підозрюваний, погрожуючи ножем продавчині, забрав з торгівельного закладу 1,5 тисячі гривень. Відтак тривають відповідні перевірки.

Законодавством за напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
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